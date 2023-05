Weinpaket "Frische Burgunder"

Eine typische Traube der Region Venezien ist der Pinot Grigio. Für den Cinolo wurde sie schonend gepresst und frisch ausgebaut. Der Wein zeigt eine delikat fruchtige Aromenvielfalt und erinnert an frischen Apfel mit einer zarten Note an Mandeln. Am Gaumen ist er geschmeidig cremig und fruchtig, mit einer feinen Mineralität. Italiens Klassiker in seiner schönsten Form!